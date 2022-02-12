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2021-2022 sezonunda Süper Lig’de 335, Spor Toto 1. Lig’de 387 transfer yapıldı

2021-2022 futbol sezonunda Süper Lig kulüpleri 335 oyuncu transfer ederken, 19 takımdan oluşan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden ise 18 takım toplam 387 oyuncu transferi yaptı.

Spor 12.02.2022, 10:46 12.02.2022, 11:12
2021-2022 sezonunda Süper Lig’de 335, Spor Toto 1. Lig’de 387 transfer yapıldı

2021-2022 futbol sezonunda Süper Lig kulüpleri 335 oyuncu transfer ederken, 19 takımdan oluşan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden ise 18 takım toplam 387 oyuncu transferi yaptı.

2021-2022 sezonunun ara transfer döneminin bitmesiyle birlikte, bu yıl sezon başından bu yana yapılan transferlerin de sayıları ortaya çıktı. Birçok kulüp finansal fair play kuralları gereği transferde istediği harcamaları yapamazken, bazı kulüpler ise mali sıkıntılar yüzünden borçlarında yapılandırmaya gitti. Türkiye genelinde ‘borçsuz kulüp’ sayısı yok denecek kadar az olsa da bu durum transfer konusunda pek etkili olmadı. Kulüpler bu futbol sezonunda da birbirleriyle transfer yarışı içerisine girdiler. 2021-2022 sezonunda sezon başı ve devre arası transfer sezonunda 20 takımdan oluşan Süper Lig kulüpleri 335 transfer yaptı. 19 takımdan oluşan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden transfer yasağı bulunan Balıkesirspor dışındaki 18 takım ise 387 transfer gerçekleştirdi.

Süper Lig’de transfer şampiyonu, lig sonuncusu Yeni Malatyaspor

Bu sezon 20 takımın mücadele ettiği Süper Lig’de Beşiktaş 12, Galatasaray 15, Fenerbahçe 10, Trabzonspor 18, Sivasspor 8, Hatayspor 21, Alanyaspor 16, Karagümrük 23, Gaziantep FK 16, Göztepe 16, Konyaspor 13, Başakşehir 11, Çaykur Rizespor 21, Kasımpaşa 17, Yeni Malatyaspor 25, Antalyaspor 19, Kayserispor 19, Adana Demirspor 24, Giresunspor 20 ve Altay da 11 yeni oyuncu transfer etti.

Süper Lig’de en çok transfer yapan takım ise 25 transfer ile Yeni Malatyaspor oldu. Ligde son sırada bulunan Yeni Malatyspor, transferde ise şampiyon oldu. Süper Lig’e bu sezon yükselmesine karşın iyi bir performans ortaya koyan ve Avrupa’nın önemli takımlarında forma giymiş yıldız isimleri kadrosuna katan Adana Demirspor ise 24 transfer yaparak bu alanda ikinci sırada yer aldı. Adana Demirspor’u, 23 transferle Karagümrük izledi. En az transfer yapan takım ise kadrosuna kattığı 8 oyuncu ile Sivasspor oldu. Sivasspor’u 11’er transferle Altay ve Başakşehir izledi. Süper Lig ekipleri, 2021-2022 sezonu boyunca toplamda 335 transfer yaptı.

Spor Toto 1. Lig’in transfer şampiyonları Menemenspor, Samsunspor ve Keçiörengücü

19 takımın mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig’de de takımlar transfer konusunda birbirleriyle yarış haline girdiler. Transfer yasağı bulunan Balıkesirspor, kadrosuna takviye yapamadı. Transfer yapabilen 18 takımdan Büyükşehir Belediye Erzurumspor 24, MKE Ankaragücü 18, Gençlerbirliği 17, Denizlispor 20, Samsunspor 29, İstanbulspor 14, Altınordu 7, Ankara Keçiörengücü 29, Ümraniyespor 17, Tuzlaspor 25, Bursaspor 21, Boluspor 20, Bandırmaspor 26, Adanaspor 17, Menemenspor 31, Manisa FK 22, Eyüpspor 25 ve Kocaelispor da 25 oyuncu transfer etti. Ligde transfer yapamayan tek takım Balıkesirspor oldu. Transfer yasağı bulunan Balkes, sezon başında da devre arasında da kadrosuna yeni futbolcu ekleyemedi.

Spor Toto 1. Lig’de en çok transfer yapan takım 31 transfer ile Menemenspor olurken, bu takımı 29’ar transfer ile Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü izledi. Transfer yasağı bulunan Balıkesirspor’un ardından ligde en az transfer yapan takım, 7 transferle Altınordu oldu. Ligde bulunan 19 takımdan 18’i toplamda 387 yeni transfer ile kadrolarını güçlendirdi.

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