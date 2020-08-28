2020 yılının ilk Boğaziçi yelken yarışı Olympos Regatta başlıyor
OLYMPOS REGATTA YELKEN YARIŞI, YARIN İSTANBUL BOĞAZI’NDA BAŞLIYOR. DEV YARIŞA 35 TAKIM KATILIYOR.
Olympos Regatta Yelken Yarışı, yarın İstanbul Boğazı’nda başlıyor. Dev yarışa 35 takım katılıyor.
Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından, Eker Süt Ürünleri’nin sponsoru olduğu trofe kapsamında gerçekleştirilen Olympos Regatta Yelken Yarışı, yarın dünyanın en önemli su yollarından biri olan İstanbul Boğazı’nda başlıyor. Sporculara İstanbul’un tarihinin eşlik edeceği Olympos Regatta, aynı zamanda 2020 yılının ilk Boğaziçi yelken yarışı da olacak. Sporcuların zorlu su üstü şartlarına zekaları ve güçleriyle karşı koyduğu yarışın iki etabı da Covid-19 salgını sebebiyle İstanbul’da düzenlenecek. Organizasyonun şampiyonu ise Caddebostan açıklarında gerçekleştirilecek ikinci gün yarışları sonunda belli olacak.
35 takım yer alacak
Dev yarışa bu yıl 35 takım katılacak. Saygın spor kulüpleri ve farklı sektörlerden markaların takımları; denizden, rüzgardan ve insanların bunlarla olan ilişkisinden esinlenerek Mehmet Erdoğdu tarafından tasarlanan kupanın sahibi olmak için zorlu şartlarla mücadele edecek.
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