2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 4. gün: Milli sporcularımız yüzmede yarı finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde Türkiye, 9 branşta temsil edildi. Badmintoncu Neslihan Yiğit ilk maçına galibiyetle başladı. Yelkende Alican Kaynar finn sınıfında günü lider tamamladı. Milli boksör Busenaz Sürmeli çeyrek finale yükselirken, yüzmede Defne Taçyıldız yarı finalde yüzmeye hak kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde Türkiye 9 branşta, voleybol takımı haricinde 10 sporcuyla temsil edildi. Milli sporcuların dördüncü gün sonuçları şöyle:

- Milli taekwondocu Nafia Kuş, kadınlar 67 kilogram ilk tur karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti’nden Katherine Rodriguez Peguero’ya altın vuruş sonunda mağlup oldu ve organizasyona veda etti.

- Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Mısırlı Doha Hany'i 2-0 yenerek organizasyona galibiyetle başladı. Yiğit, grubundaki ikinci maçında yarın Çinli Yu Fei Chen ile karşılaşacak.

- Milli judocu Vedat Albayrak erkekler 81 kilo karşılaşmasında, Japon rakibi Nagase Takonori'ye yenilerek Tokyo 2020'ye veda etti.

- Yelkende erkekler finn sınıfında mücadele eden Alican Kaynar, ilk yarışını 49:18'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Kaynar, finn sınıfındaki ikinci yarışı da 49:33’lük derecesiyle zirvede bitirerek genel klasmanda günü lider tamamladı. Milli yelkenci, toplam 10 yarıştan oluşan mücadelesine yarın devam edecek. Laser radial sınıfında mücadele eden milli yelkenci Ecem Güzel ise, bugün yapılan yarışların ardından 19. sıraya geriledi.

- Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, kadınlar bireysel mücadelesi ilk turunda Kanada’dan Stephanie Barrett’i 6-2 mağlup ederek 2. tura yükseldi. Aynı gün içinde yapılan 2. tur mücadelesinde ise milli okçu, Çin Halk Cumhuriyeti’nden Xiaolei Yang’ı 6-2 yenerek 3. tura yükseldi. Üçüncü tur ve finaller 30 Temmuz’da yapılacak.

- Milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 69 kiloda Polonyalı rakibi Karolina Koszewska’yı 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Busenaz Sürmeneli'nin elde ettiği bu galibiyet, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde kadın boksunda kazandığı ilk galibiyet oldu.

- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda oynadığı ikinci maçında İtalya’ya 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Filenin Sultanları, gruptaki üçüncü maçında 29 Temmuz Perşembe 15.45’te ABD ile karşılaşacak.

- Milli yüzücü Defne Taçyıldız, kadınlar 200 metre kelebek elemelerinde, serisinde 2:10.00’luk derecesiyle 4. oldu ve yarı finalde yüzmeye hak kazandı. Yarı final yarışı yarın yüzülecek. Berkay Ömer Öğretir ise, erkekler 200 metre kurbalağama seçmelerinde 2:10.73’lük derecesiyle 8. oldu ve yarı final bileti alamadı. Berkay Öğretir organizasyonu 22. sırada tamamladı. Milli yüzücü Yiğit Aslan, erkekler 800 metre serbest elemelerinde 07:56.18'lik derecesiyle serisini 5. sırada tamamlayarak yarı final bileti alamadı. Aslan ise mücadeleyi 24. sırada tamamladı.

- Milli halterci Nuray Levent, kadınlar 64 kiloda koparmayı 100, silkmeyi ise 120 kilo kaldırarak bitirdi ve madalya şansını kaybetti.