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2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu

Final serisinin 3. maçında deplasmanda Fenerbahçe’yi 93-66 yenen Anadolu Efes, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Spor 07.06.2021, 23:21
2020-2021 Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes oldu

ING Basketbol Süper Lig'inde 2020-2021 sezonu şampiyonu Anadolu Efes oldu. Final serisinde 2-0 önde Fenerbahçe deplasmanına çıkan Anadolu Efes, sarı-lacivertlileri 93-66 yenerek seriyi 3-0 yaptı ve kariyerinin 15. şampiyonluğuna ulaştı. Geçtiğimiz sezon korona virüs pandemisi nedeniyle tamamlanamazken, Efes, bir önceki sezon olan 2018-2019 şampiyonluk unvanını da korumuş oldu.

Efes, serinin diğer iki mücadelesinden parkeden 111-71 ve 95-73'lük galibiyetlerle ayrılmıştı.

Sezonu iki kupa ile tamamladı

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Euroleague Final Four'da, Barcelona'yı yenerek Avrupa'nın en büyüğü olan Ergin Ataman ve takımı, Basketbol Süper Ligi final serisinde 3-0'la Fenerbahçe'yi de yenerek sezonu iki kupa ile tamamladı.

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