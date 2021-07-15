20 Yaş Altı Milliler Avrupa Challenger’de ilk galibiyetini aldı

Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challenger C Grubu’nda mücadele eden ay-yıldızlılar, üçüncü maçında karşılaştığı Belarus’u 83-59’luk skorla mağlup etmeyi başardı.

Konya Spor ve Kongre Merkezi’nde oynanan müsabakayı A Kadın Milli Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ve TBF yetkilileri takip etti. Milliler mücadeleye Derin Erdoğan, Duygu Özen, Sude Yılmaz, Melek Uzunoğlu ve Zeynep Şevval Gül ile başladı. Ay-yıldızlılar karşılaşmanın ilk yarısını 50-31 önde tamamladı.

20 Yaş Altı Kız Milli Takımı’nda Zeynep Şevval Gül 22, Gökşen Fitik 13, Şevval Akalan 11, Melek Uzunoğlu ve Derin Erdoğan 10’ar sayı kaydetti. Belarus’ta ise Jana Liabedzich 12 sayıyla oynadı.

Milli Takım dördüncü maçında 17 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’de Portekiz ile karşılaşacak.