2 yılda şampiyon oldu, 12 yaşında Avrupa’da Türkiye’yi temsil edecek

Uluslararası Antalya Muay Thai Açık Kupası’nda 36 kilogramda rakiplerini bir bir eleyerek Şampiyon olan Sivaslı Devran Yanardağ, Avrupa Muay Thai Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmek için gece gündüz demeden çalışıyor.

Sivas’ta yaşayan 12 yaşındaki Devran Yanardağ iki yıldır yaptığı Muay Thai sporunda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. 23-27 Kasım tarihleri arasında Uluslararası Antalya Muay Thai Açık Kupası’nda 36 kilogramda toplamda 3 maç yapıp üçünü de kazanarak Avrupa Kupası’nda Şampiyon olan Yanardağ, Ocak ayında Ankara’da yapılacak olan Muay Thai Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor. Yanardağ, Antalya’da elde ettiği başarısını cezaevinde olan babasına armağan ederken, gece gündüz demeden antrenmanlarını sürdürüyor.

Antrenör Alperen Arıs: "Türk Millî takımını, Türkiye’ye temsil edecek”

Antrenör Alperen Turan Arıs, Devran’ın Türkiye’ye temsil edeceğini söyleyerek, “Allah’a şükürler olsun Avrupa Kupasında bir şampiyon çıkarttık. 23-27 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Muay Thai Avrupa Kupasında 36 kilogramda toplamda 3 maç yapıp üçünü de kazanarak Avrupa Kupasında şampiyon olmuştur sporcumuz. Ocak ayında da bir maçımız var. O maçı da geçtikten sonra Ankara’da Avrupa Şampiyonası ve Türk Millî takımını, Türkiye’ye temsil edecek inşallah. Hakkımızda hayırlısı” dedi.

Devran Yanardağ: "Dünya şampiyonu olmak istiyorum"

Muay Thai sporcusu Devran Yanardağ, bu sporda hedefinin Dünya şampiyonu olmak olduğunu belirterek, "Küçüklüğümden beri aklımda bu spor vardı. Büyüyünce de başladım. Üstünde koştum spor hocamız sayesinde bir başarı elde ettim. İki yabancı ve bir Türk sporcu ile Antalya’da üç maç yaptım. Maçlarımı başarıyla kazandım. Dünya şampiyonu olmak istiyorum. Hocamız gibi bende bir antrenör olmak isterim. Peşinde koşmayınca bu spor olmuyor. Benim babam cezaevinde bu şampiyonluğumu babama armağan ediyorum" diye konuştu.

Antrenör Ufuk Şimşek: "Devam ederse yolu bahtı açık olur”

Devran’ın Kickboks Antrenörü Ömer Ufuk Şimşek, Devran’ın bu spora devam ettiği sürece yolunun açık olacağına değinerek, “Sporcumuz şampiyon oldu. Çalıştırdık emek verdik. Gençlerde azimli bir şekilde çalıştılar. Yabancı sporcular da dahil 3 maç yaparak şampiyonluğu getirdiler bize. Çalışkan başarılı azimli istekli bir şekilde antrenmanlara geliyor. İnşallah bu azmi devam eder. Devam ederse yolu bahtı açık olur" şeklinde konuştu.