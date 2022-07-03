2. Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu yapıldı

2. Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu düzenlendi. Yeşilköy Balıkçılar Meydanı’ndan başlayan koşu aynı noktada sona ererken, 8 bin 372 kişi adına 8 bin 372 kilometre koşuldu.

Bosna Hersek’in Srebrenitsa bölgesinde 11 Temmuz 1995 tarihinde Sırplar tarafından katledilen 8 bin 372 kişi anısına Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu düzenlendi. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı koşuya Bosna ve Balkan dernek yöneticileri de katıldı. Koşuya katılan sporculara günün anısına madalya ve katılım belgesi verildi.

Cavit Ganiç: "Unutturmamak istiyoruz"

Anma koşusu ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktaran Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, "1 Temmuz 1992-1995 yılları arasında yaklaşık 200 bin vatandaşımızın soykırıma uğradığı bir iş savaş olarak nitelendiriliyor ama biz onu soykırım olarak adlandırıyoruz. 11 Temmuz Srebrenitsa Boşnak Soykırımı’nda 8 bin 372 kişinin öldürülmesi adalet divanında soykırım olarak tescillendirilmesinin sebebidir. Bu soykırım ile ilgili de geçen sene 1.’sini düzenlemiştik, bu sene 2.’sini düzenliyoruz, dolayısıyla her adımda onların anılarını yaşatmak, dünyanın hiçbir yerinde bir uygulamanın yaşanmaması için unutmamak ve unutturmamak istiyoruz" dedi.

Kada Hotic: "15 bin kişinin temsiliyetini yaşıyoruz"

Anma koşusu için etkinlik alanına gelen Bosnalı Kada Hotic, 27 yıl önce yaşananlara şahit olarak şunları söyledi:

"Barış yürüyüşü artık Srebrenitsa’yı anma adına bir yürüyüş programı. 11 Temmuz 1995’te kendisine kurtuluş yolu açmak için yola çıkan 15 bin grubun temsiliyetini yaşıyoruz. 15 bin kişi sağ olarak varamadı ve dünya bize ambargo koyarak kendimizi koruyamaya engel oldular. İnsanların beslenmeleri ve koruyabilmeleri mümkün değildi ve ölüme terkedilmiş bir haldeydi."

Bakira Hasecic: "Düşmanın sınırlarını bozmasına izin vermeyin"

Soykırım döneminde Sırpların taciz ettiği kadınlardan biri olduğunu aktaran Bakira Hasecic, mağdur olan kadınlar için dernek kurduklarını ifade etti. Hasecic, "Bugün içinde bulunduğum dernek 75 şehrin, tacize uğramış kadınları temsil ediyoruz. Suçları işlemiş insanların ceza alması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yorulmadık, konuşmak zorundayız. Maalesef bu taciz 7 ile 70 yaş arası kadınlara yapılmıştır. Hiçbir zaman düşmanın sizin sınırlarını bozmasına izin vermeyin ve birlik içinde hareket edin" şeklinde konuştu.