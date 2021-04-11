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2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Gümüşhanespor: 1
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 33. haftasında Zonguldak Kömürspor, konuk ettiği Gümüşhanespor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor 11.04.2021, 17:28
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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 33. haftasında Zonguldak Kömürspor, konuk ettiği Gümüşhanespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Devrek
Hakemler: Enes Kanpara xx, İlke Akman xx, Erdi Abdulmecit Sayar xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Muhammet xx, Berkan xx, Emre xx, İlker xx, Rıdvan x (Hüseyin dk. 54 x), Enes x (Tezcan dk. 86 ?), Aykut Emre xx, İhsan Furkan xx, Oktay xx, Haluk xxx
Gümüşhanespor: Zeki xx, Musa xx, Osman xx, Berkan xx, Ömer Alp xx, Muharrem xx, Özgür x (Raif dk. 46 x), Sercan xx, Tekin xx, Tuğay xx, Erdinç x (İlke dk. 68 x)
Kırmızı Kart: Tezcan (Dk. 90+3) (Zonguldak Kömürspor)
Gol: Haluk (dk. 51 pen.) (Zonguldak Kömürspor), Tekin (dk. 60) (Gümüşhanespor)Sarı kartlar: Haluk, Rıdvan (Zonguldak Kömürspor), Özgür, Tekin, Sercan (Gümüşhanespor)