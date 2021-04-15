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2. Lig: Turgutluspor: 2 - Silahtaroğlu Vanspor FK: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında Turgutluspor evinde play-off yarışı veren Silahtaroğlu Vanspor FK’yı 2-1 yenerek 7 hafta aradan sonra 3 puanla tanıştı.

Spor 15.04.2021, 17:43
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2. Lig: Turgutluspor: 2 - Silahtaroğlu Vanspor FK: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında Turgutluspor evinde play-off yarışı veren Silahtaroğlu Vanspor FK’yı 2-1 yenerek 7 hafta aradan sonra 3 puanla tanıştı.

Stat: Yedi Eylül

Hakemler: Serdar Akkoçoğlu xx, Salim Şanlıer xx, Samet Özkul xx

Turgutluspor: Taha xx, Hamit xx, Samed xx, Mithat xx (Erkan dk. 71 xx), Muhammet Arslantaş x (Kadir dk. 57 xx), Marvin xx, Mete xxx, Yiğit xxx, Savaş xx, Haşim xxx (Muhammet Beşir dk. 87 ?), Rıdvan x

Silahtaroğlu Vanspor FK: Aydın x, Şiyar x (Rüştü dk. 67 x), Abdulkadir x (Sedat Komi dk. 46 x), Sedat x, Selim x (Utku dk. 67 x), Üzeyir x, Burhan x (Mahmut dk. 63 x), Oktay x, Ali x (Ömer Yıldız dk. 46 x), Barış x, Yakup x

Goller: Haşim (dk.17 ve 85) (Turgutluspor), Sedat (dk. 90+2) (Silahtaroğlu Vanspor FK)

Sarı Kartlar: Erkan, Kadir (Turgutlu), Abdulkadir, Utku, Ömer, Sedat (Silahtaroğlu Vanspor FK)
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