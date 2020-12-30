2. Lig: Turgutluspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 0
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta Turgutluspor, evinde Karacabey Belediyespor’u, Koray’ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta Turgutluspor, evinde Karacabey Belediyespor’u, Koray’ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Stat: Yedi Eylül
Hakemler: Mehmet Şükrü Közcü xx, Kerem Candaş xx, Çağlar Demirkıran xx
Turgutluspor: Can xx, Sinan x (Mete dk. 46 xx), Süleyman xx, Samed xx (Mert dk. 81 ?), Mithat xx, Marvin xx (Okan dk. 83 xx), Koray xxx (Muhammet Beşir dk. 77 x), Talha xx, Haşim x (Mutlu dk. 77 x), Rıdvan xxx, Burak xxx
Karacabey Belediyespor: Hasan x, Ömer Faruk x, (İlyas dk. 62 x), Hasan x, Sergen x, Taşkın x, Onur x, Temel x (Alper dk. 62 x), Rasimcan x, Berk x (Sefa dk. 73 x), Sadık x, Ömer x
Goller: Koray (dk. 41 ve 62) (Turgutluspor)
Kırmızı kartlar: Süleyman (dk. 89) (Turgutluspor), Ömer (dk. 54), Hasan (dk. 85) (Karacabey Belediyespor)Sarı kartlar: Samed, Talha (Turgutluspor), Temel, Alper (Karacabey Belediyespor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|14
|24
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12