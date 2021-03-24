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2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Bodrumspor: 3

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında karşılaştığı Bodrumspor’a 3-0 mağlup oldu.

Spor 24.03.2021, 15:16
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2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Bodrumspor: 3

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında karşılaştığı Bodrumspor’a 3-0 mağlup oldu.

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Burak Olcar xx, Aydın Karsavuran xx, Caner Kurt xx

Sivas Belediyespor: Ahmet Doğan xx, Uğur Bulut xx, Muhsin Polat xx, Mustafa Aydın xx, Burak Aydın xx (Kubilay Eren Şahin dk. 60 x), Furkan Sağman xxx, Volkan Eğri xx (İlhami Siraçhan Nas dk. 60 x), Pekin Köşnek xx (Murat Akgül dk. 80 ?), Hurşit Taşçı xx (Barış Can Öztürk dk. 75 x), Şevki Çınar x (Saruhan Bolat dk. 80 ?), Fatih Çolak xx

Bodrumspor: Egemen Gençalp xx, Süleyman Özdamar xx, Oğuzhan Türk xx, Emirhan Subaş xx, Orhan Aktaş xx, Ozan Sol xxx (Ferit Özler dk. 88 ?), Muhammet Aran ? (Batuhan Berkay Fındık dk. 6 xx), Celal Dumanlı xx, Cenk Şen xx (Batuhan Ayvaz dk. 74 xx), Halil İbrahim Sevinç xx (Adem Metin Türk dk. 88 ?), Murat Elkatmış xx (Hüseyin Erkan dk. 74 x)

Goller: Ozan Sol (dk. 37, 85), Batuhan Ayvaz (dk. 76) (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Fatih Çolak, Muhsin Polat, Hurşit Taşçı (Sivas Belediyespor)
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