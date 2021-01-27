2. Lig: Sakaryaspor:1 - 1922 Konyaspor: 1
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Sakaryaspor, sahasında ağırladığı Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Sakaryaspor, sahasında ağırladığı Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Ayberk Demirbaşş xx, Kürşathan Akın xx, Oğuz Akyüz xx
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Abdulaziz Solmaz xx (Mehmet Boztepe dk. 45 xx), Nuri Fatih Aydın xx, Berk İsmail Ünsal xx, Muhammet Reis xx (Caner Koca dk. 80 ?), Devrim Taşkaya xx (Alpay Koçaklı dk. 80 ?), Hakan Aslantaş xx, Azad Filiz xx, Burak Öksüz xx, Berkay Can Değirmencioğlu xx
1922 Konyaspor: Mücahit Atalay xx, Ahmet Önay xx, Ahmet Erken Kabak xx, Maksut Taşkıran xx (Yasin Abdioğlu dk. 81 ?), Fuat Duran xx (Görkem Şimşek dk. 87 ?), Serhat Kot xx (Ertuğrul Tekşen dk. 81 ?), Ege Özkayımoğlu xx (Abdulsamet Kaya dk. 66 x), Tamer Aşık xx, Can Demir Aktav xx, Şener Kaya xx, Ekrem Kayılıbal xx
Goller: Adem Eren Kabak (dk. 84) (1922 Konyaspor), Berk İsmail Ünsal (dk. 63) (Sakaryaspor)Sarı kartlar: Berkay Can Değirmencioğlu, Berk İsmail Ünsal, Canberk Ömer Özdemir (Sakaryaspor), Yasin Abdioğlu (1922 Konyaspor)