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2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Mamak FK: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Mamak FK’yı 3-1 mağlup etti.

Spor 18.11.2020, 14:56
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2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Mamak FK: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Mamak FK’yı 3-1 mağlup etti.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Harun Toplar xx, Ömer Karakaya xx, İsmail Ertunç xx, Tolga Sancak xx

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Abdulaziz Solmaz xx, Muhammet Reis xx (Oğuzhan Kayar dk. 86 ?), Devrim Taşkaya xx (Mehmet Boztepe dk. 77 x), Ali Özgün xx (Berk İsmail Ünsal dk. 77 x), Hakan Aslantaş xx, Azad Filiz xx, Burak Öksüz xx, Özkan Taştemur xx (Canberk Ömer Özdemir dk. 46 xx), Çağrı Ortakaya xx (Caner Koca dk. 70 x), Berkay Can Değirmencioğlu xx

Mamak FK: Yiğit Kafkasyalı xx, Abdullah Çelik x, Hüseyin İriç xx (Rıdvan Bingöl dk. 57 xx), Enes Kubat xx (Ahmet Karaman dk. 46 xx), Özkan Toprak xx, Görkem Can Güner x (Hüseyin Demir dk. 70 x), Burak Evren xx, Hasan Genç xxx (Rahmi Muhammet Akyazı dk. 46 x), Yavuz Alemdar x (Mehmet Halil Danış dk. 70 x), Salih Sefercik x, Alperen Özşahin xx

Goller: Hasan Genç (dk. 5) (Mamak FK), Muhammet Reis (dk. 36), Ali Özgün (dk. 45), Devrim Taşkaya (dk. 54) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Hasan Genç, Abdullah Çelik (Mamak FK), Çağrı Ortakaya, Abdulaziz Solmaz (Sakaryaspor)
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