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2. Lig Play-Off Çeyrek Final maçı 15 dakika gecikmeli başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Sakaryaspor-Vanspor Futbol Kulübü karşılaşması tribüne giren seyirci sebebi ile 15 dakika gecikmeli başladı.

Spor 16.05.2021, 20:45
2. Lig Play-Off Çeyrek Final maçı 15 dakika gecikmeli başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Sakaryaspor-Vanspor Futbol Kulübü karşılaşması tribüne giren seyirci sebebi ile 15 dakika gecikmeli başladı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda, 20.00’de başlaması gereken Sakaryaspor - Vanspor müsabakası tribünlere giren taraftarlar nedeniyle başlamadı. TFF gözlemcisi, talimatları anons ile hatırlatarak stada giren seyircilerin dışarıya çıkmaması durumunda maçın başlamayacağını aktardı. Stadyum içerisinde belirlenen kişi sayısından fazla kişi olması sebebi ile başlatılmayan karşılaşma, tribünlerin boşaltılması ile birlikte 20.15’de başladı.
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