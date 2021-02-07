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2. Lig: Manisa FK: 1 - Afjet Afyonspor: 1
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta karşılaşmasında lider Manisa Futbol Kulübü, sahasında Afjet Afyonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor 07.02.2021, 15:59
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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta karşılaşmasında lider Manisa Futbol Kulübü, sahasında Afjet Afyonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Mümin Özkasap Stadı
Hakemler: Mehmet Semih Güçlü xx, Adem Şahin xx, Mahmut Gülle xx
Manisa FK: Ömer xx, Mehmet Yılmaz xx, Ahmet xx, Burak xx, Çağrı xx, Nizamettin xx (Ümit dk. 90 +7 ?), Emir x (Ferhat dk. 67 xx), Hakan xx (Mehmet Uysal dk. 90+1 ?), Zahit xx(Volkan dk. 67 xx), Sertaç xx, Okan Eken xxx
Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan xx, Emre xx, Onur Ramazan xx, Doğan xx (Ferhan dk. 88 ?), Anıl xx, Savaş xx (Yiğit dk. 83 ?), Alper xx, Erhan xx (Mehmet dk. 88 ?), Aykut xxx (Cihan dk. 75 xx), Nazmi xx (Yusuf dk. 83 ?), Okan Yıldız xx
Goller: Okan Eken (dk. 6) (Manisa FK), Aykut (dk. 65) (Afjet Afyonspor)Sarı kartlar: Çağrı, Burak (Manisa FK), Alper, Cihan (Afjet Afyonspor)