2. Lig: Manisa FK: 0 - Hacettepespor: 0

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa Futbol Kulübü, ligin 34. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Hacettepespor ile 0-0 berabere kalarak puanını 79’a yükseltti. Hacettepespor ise puanını 24’e yükseltmesine rağmen son sıradan kurtulamadı.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Tunç Özdemir xx, Turhan Akbaş xx, Tuncay Ercan xx

Manisa FK: Yusuf Balcıoğlu xx, Mehmet Yılmaz xx, Ahmet Kesim xx (Çağrı Giritlioğlu dk. 64 x), Burak Yılmaz xx, Ümit Kurt xx, Erhan Kara xx, Ferhat Yazgan xx (Hakan Barış dk. 65 x), Mikail Koçak xx (Kemal Rüzgar dk. 79 x), Mustafa Durak xx (Emir Alagöz dk. 64 x), Volkan Okumak xx, Mehmet Uysal xx (Serdar Deliktaş dk. 85 ?)

Hacettepespor: Numan Soysal xx, H. Eren Bektaş xx, Volkan Kılıç xx, Furkan Temir xx (Arda Tuzcu dk. 46 xx), M. Ali Barutcu xx, Ali Eren Karadağ xx, Sarp Ekinci xx, K. Emirhan Aydın xx, Musa Şahindere xx, Ö. Alper Tatlısu xx, Y. Suat Bolat xx (Kadir Enes dk. 90 ?)

Sarı Kartlar: Ferhat (Manisa FK), Musa (Hacettepespor)