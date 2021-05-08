banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
WhatsApp'tan 15 Mayıs kararı! Hesaplar silinecek mi?
WhatsApp'tan 15 Mayıs kararı! Hesaplar silinecek mi?
Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan
Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...

2. Lig: Kocaelispor:5 - Gümüşhanespor: 0

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup 38. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, konuk ettiği Gümüşhanespor’u 5-0 mağlup etti.

Spor 08.05.2021, 17:10
2. Lig: Kocaelispor:5 - Gümüşhanespor: 0

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup 38. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, konuk ettiği Gümüşhanespor’u 5-0 mağlup etti.

Stat: Kocaeli Stadyumu

Hakemler: Serkan Gürbüz xx, Şeyhmus Baysal xx, Mehmet Ali Çetin xx

Kocaelispor: Bayram Olgun xxx, Musa Nizam xx (Semih Karadeniz dk. 46 xx), Murat Cem Akpınar xxx, Yılmaz Özeren xx (Mesut Özdemir dk.46 xx), Bahri Can Avcı xx (Eren Türkkal dk.76 xx), Taha Batuhan Yayıkcı xx, Numan Çürüksu xx, Benhur Keser xxx, İrfan Başaran xx (Mervan Yusuf Yiğit dk.58 xx), Dilaver Güçlü xx (Yiğitali Bayrak dk.81 ?), Mustafa Tahir Babaoğlu xxx

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer x, Özgür Ortaç x, Muharrem Efe x, Tuğay Adamcıl x (Osman Can Kömürcü dk.77 x), Sercan Kaya x (Baran Basut dk.65 x), Tekin Adar x (Erdinç Mergen dk.65 x), Burak Demireğen x (Musa Sinan Yılmazer dk.46 x), Raif Gündoğdu x, Can Sıkılmaz x, Yunus Şimşek x, İlke Tankul x (Oğuz Eken dk.71 x)

Goller: Murat Cem Akpınar (dk.25), Mustafa Tahir Babaoğlu (dk.36 ve 83), Benhur Keser (dk.72 ve 80) (Kocaelispor)

Kırmızı Kartlar: Raif Gündoğdu (dk. 88) (Gümüşhanespor)

Sarı Kartlar: Semih Karadeniz, Taha Baturan (Kocaelispor), Musa Sinan Yılmazer (Gümüşhanespor)
Yorumlar (0)
15°
orta şiddetli yağmur