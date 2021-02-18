2. Lig Kırmızı Grup: Karacabey Belediyespor: 3 - Kırklarelispor: 1

Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Kırklarelispor’u 3-1 mağlup etti.

Stat: M. Fehmi Gerçeker

Hakemler: Hakan Ergin xx, Özgür Fatih Kalaycı xx, Yusuf Susuz xx

Karabey Belediyespor: Veysel xxx, Hasan Güleryüz xx, İlyas xx (Ömer Gümüş dk. 59 xx), Alper xx (Abdullah dk. 88 ?), Taşkın xx, Gökhan xx, Onur xxx, Temel xx, Berk Ali xx (Eren dk. 90 ?), Sadık Arda xx, Ömer x (Arda dk. 46 x)

Kırklarelispor: Umut x, Serkan x, İbrahim x, Emre x (Kubilay dk. 67 x), Murat xx, Arda Hilmi x, Mert x (Emre dk.25 x) (İsmail dk.68 x), Ersel x (Hakan dk. 87 ?), Davut x, Bahadır x, Berkan x (Fatih dk. 87 ?)

Goller: Onur (dk. 14) , Berk (dk. 35), Arda (dk.52 pen.) (Karacabey Belediyespor), Ersel (dk.57) (Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Ömer Çetinbaş, Taşkın, Alper (Karacabey Belediyespor), Emre, Arda, Berkan, Fatih, Murat, Kubilay (Kırklarelispor)