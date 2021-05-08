2. Lig: Kardemir Karabükspor: 2 - Kırşehir Belediyespor: 2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 38. haftasında sahasında konuk ettiği Kırşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Alkan Parsak xx, Hakan Akkaynak xx, Yunus Yıldız xx

Kardemir Karabükspor: Olcay xx, Sezer xx, Emre xx, Serkan xx, Ahmet Enes xx (Ali Kemal dk. 79 x), Furkan x, Ömer Yaylacı xx, Ömer Yılmaz xx, Mustafa xx, Berk xx, Yasin xx (Hasan dk. 90 ?)

Kırşehir Belediyespor: Tarık xx, Erbay xx, Bilal xx (Ömer dk. 57 x), Nuri xx, Sabit xx (Batuhan dk. 83 ?), Hakan Yavuz xx, Furkan xx (Abdulkadir dk. 72 x), İsmail x (Üstün dk. 57 xx), Oğuzhan xx, Şerif xx (Ali dk. 57 x), Hakan xx

Gol : Emre (dk. 30, 52 pen.) (Karabükspor), Nuri (dk. 4), Ali Kucik (dk. 87) (Kırşehir Belediyepor)

Sarı Kartlar : Emre, Olcay (Karabükspor), Oğuzhan, Ali, Erbay (Kırşehir Belediyespor)