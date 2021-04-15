banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sergen Yalçın'ın en büyük korkusu meğer aşıymış!
Sergen Yalçın'ın en büyük korkusu meğer aşıymış!
Aysun Kayacı o sözünden pişman!
Aysun Kayacı o sözünden pişman!
Almanya gezisi skandalında belediye başkan yardımcısı görevden alındı!
Almanya gezisi skandalında belediye başkan yardımcısı görevden alındı!
Faiz kararı sonrası kurlarda son durum ne?
Faiz kararı sonrası kurlarda son durum ne?

2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Pazarspor: 2

Misli.Com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 34. haftasında sahasında konuk ettiği Pazarspor’a 2-1 mağlup oldu.

Spor 15.04.2021, 17:00
1
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Pazarspor: 2

Misli.Com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 34. haftasında sahasında konuk ettiği Pazarspor’a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Hakan Basık xx, Mert Türk xx, Yahya Kemal Yurtbilir

Kardemir Karabükspor: Halit xx, Arda xx, Ömer Yaylacı xx, Sezer xx, Serkan xx, Ahmet Yusuf xx, Cihan xx, Mustafa xx, Berk xx, Ömer Çelik x (Ahmet Enes dk. 11 x, dk. 82 Melih ?), Yasin xx (Ömer Faruk dk. 59 x) ,

Pazarspor: Mustafa xx, Mete xx, Ensar xx, Ömercan xx, Eray xx (İbrahim dk. 62 x) , Kadir xx (Muhammet Nişancı dk. 71 x), Ceyhun xx (Hakan dk. 80 ?) , Onur xx, Muhammet Çelik x, Eren x, Feyyaz x

Gol : Berk (dk. 5) (Karabüskpor) , Eren (dk.38), Feyyaz (dk. 89) (Pazarspor)

Kırmızı Kartlar: Sezer (dk. 46), Ahmet Yusuf (dk. 71) (Karabükspor)

Sarı Kartlar: Ahmet Enes, Ömer Yaylacı, Melih (Karabükspor), Kadir (Pazarspor)
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
parçalı bulutlu