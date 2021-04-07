2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Kırklarelispor: 3

Misli.Com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, 32. hafta mücadelesinde konuk ettiği Kırklarelispor’a 3-1 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Hakan Ülker xx, Yusuf Doğan xx, Güner Mumcu Taştan xx

Kardemir Karabükspor: Halit x, Sezer xx, Serkan x (Ahmet Enes dk. 81 x), Ali Kemal x (Emre dk. 66 x), Ömer Yılmaz xx, Mustafa Akca x, Cihan xx, Ömer Çelik xx (Melih dk. 65 x), Ahmet x, Berk x (Seyithan dk. 90 ?), Yasin x

Kırklarelispor: Alp xx, Serkan xx, İbrahim xx, Kubilay xx, Murat xx, Hakan xx, Arda xx, Yunus xx, Emre xx (Hamza dk. 81 x), Bahadır xx (Metehan dk. 81 x), Burak xx (Emir dk. 90 ?)

Goller: Cihan Aydın (dk. 33) (Karabükspor), Emre (dk. 10), Arda (dk. 28), Murat (dk. 60 Pen.) (Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Ömer Yılmaz, Ahmet, Serkan (Karabükspor), Arda (Kırklarelispor)