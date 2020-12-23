2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Sakaryaspor: 4
Misli.Com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 16. haftasında sahasında Sakaryaspor’a 4-0 mağlup oldu.
Misli.Com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 16. haftasında sahasında Sakaryaspor’a 4-0 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Levent Buğra Vartemel xx, Mehmet Vargün xx, Berkay Salman xx
Kardemir Karabükspor: Olcay xx, Arda Belen xx, Sezer xx, Emre Eser xx (Doğukan dk. 61 x), Cihan xx, Ömer Çelik x, Furkan Can x (Berk dk. 34 xx), Melih xx, Furkan Övün xx (Tevfik dk. 62 x (Ömer Faruk Yılmaz dk. 83 ?), Ömer Faruk xx, Ömer Çelik xx (Uğurcan Yasin dk. 61 x),
Sakaryaspor: Oğuz xxx, Canberk xxx, Muhammet Reis xxx (Hasan dk. 84 ?), Abdulaziz xxx (Kaan dk. 84 ?), Devrim xx (Mehmet dk. 59 xx), Ali xxx (Berk İsmail dk. 68 xx), Azad xx, Çağrı xxx (Caner dk. 60 xx), Alpay Koçaklı xxx, Berkay xxx, Ümit Yasin xx,
Goller: Abdulaziz (dk. 7), Ali (dk. 38), Muhammet (dk. 43), Berk İsmail (dk. 90+4 pen.) (Sakaryaspor)Sarı Kartlar: Arda (Karabükspor), Muhammet Reis, Ümit, Azad, Alpay (Sakaryaspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11