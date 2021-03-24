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2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Eyüpspor: 2

0 mağlup oldu.

Spor 24.03.2021, 15:58
2
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Eyüpspor: 2

0 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Yunus Dursun xx, Muhammed Yıldız xx, Mehmet Sıraç Akpınar xx

Kardemir Karabükspor: Olcay x, Arda x, Sezer xx, Emre xx (Hasan dk. 87 ?), Melih x (Seyithan dk. 46 x), Ömer Yılmaz xx, Mustafa Akca x, Cihan x (Emir dk. 90 ?), Ahmet x, Berk x (Furkan dk. 90 ?), Yasin x (Furkan Erdağı dk. 90 ?)

Eyüpspor: Emrullah xxx, Sadık xxx (Onur dk. 71 xx), Muhammed xxx (Yasin dk. 61 xx), Okan xxx (Erencan dk. 87 ?), Taha xxx, Artun xxx (Görkem dk. 71 xx), Taşkın xxx, Kemal xxx, Bülent xxx (Muharrem dk. 61 xx), Uğur xxx, Bekir xxx

Goller: Artun (dk. 11 pen. ve dk. 29)

Kırmızı kart: Arda (dk. 82) (Karabükspor)

Sarı Kartlar: Olcay (Karabükspor)
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