2. Lig: İnegölspor: 2 - Kocaelispor: 2
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden inegölspor, İnegöl İlçe Stadı’nda karşılaştığı Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden inegölspor, İnegöl İlçe Stadı’nda karşılaştığı Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: İnegöl
Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Mustafa Tosun xx, Hakan Erkan xx
İnegölspor: Gökhan Siverek x, Yunus Emre Duyan xx, Gökhan Kurumuş xx, Samet Günhan xx, Fatih Üge xx (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 75 x), Selimcan Temel xx, Abdulkadir Kuzey xx (Gülhan Üreyen dk. 75 x), Mehmet Özdıraz xx (Emir Özsoy dk. 83 ?), Oğuz Çetinkaya xx, Bilal Yıldırım xx, Ali Aydemir xx (Fatih Çiplak dk. 88 ?)
Kocaelispor: Bayram Olgun x, Kemal Can Aydemir xx, Musa Nizam xx, Batuhan Er xx (Bahattin Köse dk. 66 x), Yiğitali Bayrak xx (Mervan Yusuf Yiğit dk. 81 ?), Murat Cem Akpınar xx (Dilaver Güçlü dk. 46 x), Semih Karadeniz xx, Gökhan Meral xx, Benhur Keser xx (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 31 xx), Mesut Özdemir xx, Burak Süleyman xx
Goller: Mehmet Özdıraz (dk. 16 pen.), Gökhan Kurumuş (dk. 43) (İnegölspor), Burak Süleyman (dk. 59), Kemal Can Aydemir (dk. 90+10) (Kocaelispor)Sarı kartlar: Selimcan Temel, Mehmet Özdıraz, Samet Günhan, Gökhan Siverek, Ali Aydemir (İnegölspor), Bayram Olgun, Mesut Özdemir (Kocaelispor)