2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK:0 - Kocaelispor:0
Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grupta Hekimoğlu Trabzon FK ile Kocaelispor karşılaştı. Müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grupta Hekimoğlu Trabzon FK ile Kocaelispor karşılaştı. Müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Volkan Okur xx, Musa Murat Emre xx, Yunus Yıldız xx
Hekimoğlu Trabzon FK: Hekimoğlu Trabzon: Abdülaziz xx, Uğur Arslan Kuru xx , Ali Aytemur xx, Yasin Palaz xx , Bahadır Erol xx, Oğuz Kocabal xx, Mehmet Sak xx (Eray dk. 77 ?) , Serkan Odabaşoğlu xx, Burhan Eşer xx (Berkay dk. 67 x), Halil İbrahim Tuna x (Caner Aktaş dk. 67 x), Batuhan Karadeniz xx
Yedekler: Emre Satılmış, Miraç, Onur, Camer Aktaş, Taha , Özkan, Mücahit, Salih Kavrazlı
Kocaelispor: Bayram Olgun xx, Musa Nizam xx, Semih Karadeniz x (Bahri Can dk. 90 ?) , Gökhan Meral xx , Numan xx, Batuhan Er x (Tahir dk. 85 ?), Murat Cem Akpınar xx (İrfan Başaran dk.73 x), Yılmaz xx, Benhur xx, Mesut Özdemir xx, Burak Süleyman xx (Yiğit Ali dk. 85 ?)
Yedekler: İsmet, Kemal Can, Taha Batuhan, Mervan, Dilaver, Tahir, Bahattin KöseSarı Kartlar. Murat Cem Akpınar, Musa Nizam, Mesut (Kocaelispor), Bahadır Erol (Hekimoğlu Trabzon FK)