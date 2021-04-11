banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünyada aşı adaletsizliği büyüyor!
Dünyada aşı adaletsizliği büyüyor!
Sezonun ilk turist uçağı Bodrum'a indi
Sezonun ilk turist uçağı Bodrum'a indi
Almanya Savunma Bakanı’ndan Rusya’ya çağrı
Almanya Savunma Bakanı’ndan Rusya’ya çağrı
Uçakta büyük kavga!
Uçakta büyük kavga!

2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK:0 - Kocaelispor:0

Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grupta Hekimoğlu Trabzon FK ile Kocaelispor karşılaştı. Müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Spor 11.04.2021, 17:19
1
2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK:0 - Kocaelispor:0

Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grupta Hekimoğlu Trabzon FK ile Kocaelispor karşılaştı. Müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Volkan Okur xx, Musa Murat Emre xx, Yunus Yıldız xx

Hekimoğlu Trabzon FK: Hekimoğlu Trabzon: Abdülaziz xx, Uğur Arslan Kuru xx , Ali Aytemur xx, Yasin Palaz xx , Bahadır Erol xx, Oğuz Kocabal xx, Mehmet Sak xx (Eray dk. 77 ?) , Serkan Odabaşoğlu xx, Burhan Eşer xx (Berkay dk. 67 x), Halil İbrahim Tuna x (Caner Aktaş dk. 67 x), Batuhan Karadeniz xx

Yedekler: Emre Satılmış, Miraç, Onur, Camer Aktaş, Taha , Özkan, Mücahit, Salih Kavrazlı

Kocaelispor: Bayram Olgun xx, Musa Nizam xx, Semih Karadeniz x (Bahri Can dk. 90 ?) , Gökhan Meral xx , Numan xx, Batuhan Er x (Tahir dk. 85 ?), Murat Cem Akpınar xx (İrfan Başaran dk.73 x), Yılmaz xx, Benhur xx, Mesut Özdemir xx, Burak Süleyman xx (Yiğit Ali dk. 85 ?)

Yedekler: İsmet, Kemal Can, Taha Batuhan, Mervan, Dilaver, Tahir, Bahattin Köse

Sarı Kartlar. Murat Cem Akpınar, Musa Nizam, Mesut (Kocaelispor), Bahadır Erol (Hekimoğlu Trabzon FK)
banner473
Yorumlar (0)
banner470
11°
açık