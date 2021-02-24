2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 6 - Şanlıurfaspor: 2
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında Şanlıurfaspor’u 6-2 mağlup etti.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında Şanlıurfaspor’u 6-2 mağlup etti.
Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Adem Sarıtaş xxx, Vural Gül xxx, Gökhan Çoşar xxx
Hekimoğlu Trabzon FK: Emre Satılmış xxx, Uğur Arslan Kuru xxx, Onur Akdeniz xxx, Yasin Palaz xxx, Oğuz Kocabal xxx, Serkan Odabaşoğlu xxx, Eray Ataseven xx (Samet Yalçın dk. 76 x), Burhan Eşer xxx (Berkay Kara dk. 82 ?), Halil İbrahim Tuna xxx (Caner Aktaş dk. 72 ?), Batuhan Karadeniz xxx (Mücahit Can Akçay dk. 82 ?)
Şanlıurfaspor: Hakan x, Mehmet Taşcı x, Mustafa Çakır x, Yunus Emre Gedik x, Galip Güzel x (Göksu Alhas dk. 68 x), Samican Keskin x, Fevzi x, Onur Kolay x Muhammet Raşit Yöndem x, (Hüseyin dk. 75 x), İsmail Can Kara x(Süleyman Luş dk. 46 x)Can Erdem
Goller: Batuhan Karadeniz (dk.26, 32 ve 51), Oğuz Kocabal (dk. 62), Burhan Eşer (dk. 77), Caner Aktaş (dk. 85) (Hekimoğlu Trabzon FK) ,Yunus Emre Gedik (dk. 57), Onur Kolay (dk .70) (Şanlıurfaspor)Sarı kart: Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor)