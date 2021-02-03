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2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 3 - Hekimoğlu Trabzon: 2

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, şampiyonluk mücadelesi veren Hekimoğlu Trabzon’u ağırladı. Mücadeleyi Amed Sportif Faaliyetler 3-2 kazandı.

Spor 03.02.2021, 15:46
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2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 3 - Hekimoğlu Trabzon: 2

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, şampiyonluk mücadelesi veren Hekimoğlu Trabzon’u ağırladı. Mücadeleyi Amed Sportif Faaliyetler 3-2 kazandı.

Yeni Diyarbakır Stadyumu’ndaki maça iyi başlayan taraf Amed Sportif Faaliyetler oldu. 9. dakikada Halil İbrahim Sönmez’in ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle hakem Tarık Güldal penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Sinan Akaydın, durumu 1-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Yusuf Yağmur, maçın kaderini değiştirdi

Müsabakanın ikinci yarısına konuk ekip çok iyi başladı. 49. dakikada ceza sahasına hızlı giren Burhan Eşer durumu 1-1 yaptı. Bu golden sonra etkili ataklarını sürdüren konuk ekip 58. dakikada öne geçti. Burhan Eşer’in ceza sahasına ortaladığı topu iyi takip eden Caner Aktaş durumu 2-1’e getirdi. Yediği üst üste gollerin etkisinden çabuk kurtulan Amed Sportif Faaliyetler özellikle maçın son 20 dakikasında oyunun kontrolünü ele geçirdi. 72. dakikada Mansur Çakar’ın ara pasına gelişine vuran Yusuf Yağmur maça dengeyi getirdi. Karşılaşmanın 90. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Yusuf Yağmur, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydederek, Amed Sportif Faaliyetleri galibiyete taşıdı. Bu sonuçla Amed Sportif Faaliyetler şampiyonluk mücadelesi veren güçlü rakibini mağlup ederek, play-off yolunda önemli bir engeli aşmış oldu.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Tarık Güldal xx, Onur İçyeri xx, Furaz Bülgen xx

Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter xx, Serkan Yavuz xx, Emrah Taysı xx, Erman Bulucu xxx, Anıl Şahin xx, Oğuzhan Öztürk x (Yusuf Yağmur dk. 61 xxx), Samet Katanalp x (Mansur Çalar dk. 32 xx), Zeki Korkmaz xx, Sinan Akaydın xxx, Mehmet Sıddık İstemi xx (Bünyamin Yürür dk. 60 x), Halil İbrahim Sönmez xxx

Hekimoğlu Trabzon: Abdülaziz Demircan x, Uğur Arslan Kuru xx, Musa Caner Aktaş xx, Serkan Odabaşoğlu xx (Özkan Yıldırım dk. 78 ?), Eray Ataseven xx, Burhan Eşer xx, Onur Akdeniz xx, Halil İbrahim Tuna x (Berkay Kara dk. 79 ?), Yasin Palaz xx, Bahadır Erol xx, Batuhan Karadeniz x (Mücahit Can Akçay dk. 77 ?)

Goller: Sinan Akaydın (dk. 9 pen.), Yusuf Yağmur (dk. 72 ve 90) (Amed Sportif Faaliyetler), Burhan Eşer (dk. 49), Caner Aktaş (dk. 58) (Hekimoğlu Trabzon)
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