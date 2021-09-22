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2. Leyla Atakan Cup başladı

69 mağlup oldu

Spor 22.09.2021, 17:06
2. Leyla Atakan Cup başladı

69 mağlup oldu

Salon: İzmit Atatürk

Hakemler: Can Mavisu xx, Samet Erdoğan xx, Ömer Sarı xx

İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 5, Gülse Uğur xxx 11, Melisa Korkmaz x 3, Nehir Ulufer xx 2, Sıla Dikmenoğulları x 2, Emel Sığırcı xx, Nirra Fields xxx 20, Viktoria Mircheva x, Defne Melissa Paylar x, Kristina Higgins xxx 22, Gabriela Marginean xx 4

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Bursa Büyükşehir Belediye: Claudia Cuic xxx 14, Gizem Uca xx 7, İlemnur Akengin x, Merve Arı x 3, Duygu Özen xx 10, Gonca Karataş xx 8, İrem Sözen x 2, Saranda Daci xx 7, Ferda Yıldız xxx 10, Kathleen Doyle xxx 11

Başantrenör: Aydın Uğuz

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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
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7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0