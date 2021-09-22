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2. Leyla Atakan Cup başladı
69 mağlup oldu
Spor 22.09.2021, 17:06
69 mağlup oldu
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Can Mavisu xx, Samet Erdoğan xx, Ömer Sarı xx
İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 5, Gülse Uğur xxx 11, Melisa Korkmaz x 3, Nehir Ulufer xx 2, Sıla Dikmenoğulları x 2, Emel Sığırcı xx, Nirra Fields xxx 20, Viktoria Mircheva x, Defne Melissa Paylar x, Kristina Higgins xxx 22, Gabriela Marginean xx 4
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Bursa Büyükşehir Belediye: Claudia Cuic xxx 14, Gizem Uca xx 7, İlemnur Akengin x, Merve Arı x 3, Duygu Özen xx 10, Gonca Karataş xx 8, İrem Sözen x 2, Saranda Daci xx 7, Ferda Yıldız xxx 10, Kathleen Doyle xxx 11
Başantrenör: Aydın Uğuz