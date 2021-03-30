2 dev kulüp Mostafa Mohamed'in peşinde!

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna birçok isim sarı kırmızılılarda Belhanda ile yollar ayrılmıştı.

ÇİFT FORVETE DÖNDÜ

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi, Falcao'nun sakatlıktan dönüşü ve yeni golcü Mohamed'in formda olmasından dolayı taktik anlayışında değişikliğe gitti ve çift forvete döndü. Öte yandan Mohamed ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı.

MANCHESTER UNİTED DEVREDE

Mısır basınının haberine göre, Manchester United, Zamalek'e Mohamed'in Galatasaray'a transferiyle ilgili mukavele detaylarını sordu ve ilgisini iletti. Satın alma opsiyonu Galatasaray'da olmasına rağmen Mohamed'in yakın bir arkadaşı, "Opsiyon maddesinin aktif hale gelmesi, Mostafa'nın onayına bağlı." şeklinde konuştu.

"MOHAMED'E BAĞLI"

Aynı kaynak, "Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın opsiyonu kullanmasına onay vermezse Zamalek'e dönüp sonrasında da kulübünün iyi bir para kazanmasını sağlayabilir. Çünkü Zamalek'e karşı büyük bir sevgisi ve saygısı var." dedi.

YABANCI DİL ADIMI

Mostafa Mohamed, saha içindeki performansının yanı sıra kişisel gelişimine de önem veriyor. Golcü futbolcu, futbolun dilini iyi konuşmanın yanı sıra yabancı dil konusunda da olumlu adımlar attı.

GELİŞİM GÖSTERDİ

Golcü futbolcu Mostafa Mohamed, İngilizce öğrenmeye başladı. Transferde adı İtalyan ekibi Lazio ve Manchester United ile anılan golcü oyuncunun, henüz çok iyi seviyede olmasa da dil konusunda gelişim gösterdiği öğrenildi.

4 MİLYON DOLARLIK OPSİYON

Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunuyor. Eğer Sarı-Kırmızılı ekip vakit kaybetmeden 4 milyon doları ödeyip oyuncunun tapusunu alırsa ayrılma ihtimali ortadan kalkar. Sürecin uzaması halinde Mostafa Mohamed transferiyle ilgili ortalık karışacak gibi gözüküyor.

8 MAÇTA 5 GOL

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaray formasıyla 596 dakika süre alan Mostafa Mohamed, 8 maçta 5 gol kaydetti. Mısırlı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

ALBAYRAK'TAN SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Takımdan sezon sonunda ayrılacağı gündeme gelen Mostafa Mohamed'in durumuyla ilgili olarak Galatasaray'ın 2 numaralı ismi Abdurrahim Albayrak şu açıklamayı yapmıştı: "Mostafa Mohamed ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Futbolcu Galatasaray'ın futbolcusu. Biz 4 milyon doları verdikten sonra isterlerse başka kulüpler 20 milyon versinler, alamazlar. Bizim onayımız olmak zorunda. Mostafa Mohamed Galatasaray’ın futbolcusu olmaya devam edecek."

Kaynak: Fanatik