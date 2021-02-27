2 bin 700 rakımda tahta kayaklarla kaydılar

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de bir araya gelen gençler, 2 bin 700 rakımda, ellerinde Türk bayraklarıyla kendi imkanlarıyla yaptıkları tahta kayaklarla gösteri yaptılar.

Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Ak Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, zirvede inen kayakçıları alkışlarla karşıladı. Kayakçıların zirveden indirdiği Türk bayrağını gençlerden öperek teslim alan Vali Akbıyık, gençleri Merga Bütan Kayak Merkezi’nde ağırladı. Burada Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonunca gönderilen kayak takımlarını gençlere hediye eden Vali Akbıyık, "Şemdinli’den gelen vatandaşlarımız arasında 60 yaşında kayakçılar da vardı. Hepsini tebrik ediyorum. İnşallah bu gençlerimiz önümüzdeki yıllarda kayak branşında önemli başarılara imza atacaklar” dedi.

Hakkari’nin kış turizmi anlamında hızla ilerlediğini belirten Vali Akbıyık, kentteki kayak merkezinin büyük rağbet gördüğünü dile getirdi. İran, Irak ve çevre illerden sporcu ve kayakseverlerin kente akın ettiğini aktaran Akbıyık, "İnşallah önümüzdeki yıl, iki pist daha yapacağız ve Hakkari doğunun kayak merkezi olacak. Spora ve gençliğe bu yıl kent genelinde 120 milyon lira yatırım yapıldı. Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve tüm ilgililere şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.