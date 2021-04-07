1928 Bucaspor zirve için zorlu mücadelede

1928 Bucaspor, yarın konuk edeceği Yeşilyurt Belediyespor karşısında galip gelerek zirve yarışından taviz vermemek istiyor.

Misli.com 3. Lig 1. Grup’un 26. hafta maçında 1928 Bucaspor, Yeşilyurt Belediyespor’u konuk edecek. Yarın, Yeni Buca Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak mücadelede hakem Ömer Kocabey düdük çalacak. Kocabey’in yardımcılıklarını Mücahit Şentürk ve Kağan Yıldızlar yapacak.

Buca’nın tavizi yok

Ligde 55 puanla ikinci sırada yer alan Bucaspor, zirve hedefinden taviz vermek istemiyor. Sarı-lacivertliler, üçüncü sırada bulunan Yeşilyurt Belediyespor karşısında galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Ligde 16 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen İzmir temsilcisi, iç sahada da rakiplerine geçit vermedi. Bu sezon 12 iç saha maçı oynayan 1928 Bucaspor, bu maçlarda 9 galibiyet alırken 3 kez de berabere kaldı.

Öte yandan 1928 Bucaspor, bu maçtan da galibiyetle ayrıldığı ve ligde lider durumda bulunan Diyarbekirspor’un da puan kaybetmesi halinde yeniden liderlik koltuğunu oturmayı hedefliyor.