1922 Konyaspor maçını bin 350 biletli seyirci izledi

ES Elazığspor’un taraftarları önünde oynadığı 1922 Konyaspor karşılaşmasını bin 350 biletli seyirci izledi.

Elazığspor Kulübü, TFF 3. Lig 1. Grup’un 12. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü Doğukent Hıdır Bilek Stadı’nda oynanan 1922 Konyaspor maçının biletli seyirci sayısını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre müsabakayı bin 350 biletli seyirci izlerken, 20 TL’den satılan biletlerden 67 bin 500 TL hasılat sağlandı. Müsabakada 143 resmi güvenlik görevlisi ile 25 özel güvenlik elemanı görev yaptı.

Öte yandan bordo-beyazlı kulüp anlaşma sağlanan teknik direktör Cüneyt Biçer’in yardımcılıklarını Birand Yaytaş, Sezgin Turan (Performans Antrenörü) ve Cem Yılmaz’ın (Kaleci Antrenörü) yapacağını açıkladı.