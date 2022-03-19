19.03’te Vodafone Park’ta evlenme teklifi!

Beşiktaş’ın stat güvenliğinden sorumlu personellerinden İnanç Ramazanoğlu, Vodafone Park’ta Yağmur Esatoğlu’na evlenme teklifinde bulundu.

Beşiktaş-Hatayspor karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı tribünler, soğuk havada yapılan evlenme teklifiyle ısındı. Siyah-beyazlı kulübün stat güvenliğinden sorumlu isimlerinden İnanç Ramazanoğlu, kız arkadaşı Yağmur Esatoğlu’na yaptığı evlenme teklifiyle tribünlerden alkış aldı. İnanç Ramazanoğlu’nun evlenme teklifi yapacağı sırada stadyum hoparlörlerinden Kayahan’ın ‘Bir aşk hikayesi’ şarkısı çaldı. Kapalı tribünün tam ortasında asılan ‘Siyahıma beyaz olur musun? Benimle evlenir misin?’ pankartı önünde Yağmur Esatoğlu’na evlenme teklifinde bulunan İnanç Ramazanoğlu, aldığı ‘evet’ yanıtının ardından tribünler tarafından uzun süre alkışlandı. Evlenme teklifinin Beşiktaş’ın doğum günü olarak da kutlanan 19.03 (19 Mart) tarihinde olması da dikkatlerden kaçmadı.