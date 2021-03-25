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19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun 19 yaşındaki genç oyuncusu Daniel Guerini, geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti.

Spor 25.03.2021, 12:09
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19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti

Genç oyuncunun yaşamını yitirmesinin ardından Lazio bir mesaj yayınladı.

10 numara olarak görev yapan, sol ayaklı, genç oyuncu, Lazio'nun gelecekte çok şey beklediği isimlerin başında geliyordu.

Guerini gelecek yıllarda Lazio'nun A Takımı'nda görev yapması bekleniyordu. Genç oyuncu son olarak 21 Mart'ta Torino'ya karşı forma giymişti.

21 Mart 2002'de dünyaya gelen Daniel Guerini, futbola Lazio altyapısında başladı.

Burada oynarken sırasıyla, Fiorentina, Torina ve SPAL kulüplerine kiralık olarak gönderildi.

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