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19 yaşındaki Cengiz Alp Köseer, Eyüpspor’da

Eskişehirspor’un 19 yaşındaki kalecisi Cengiz Alp Köseer, Eyüpspor’a transfer oldu.

Spor 30.06.2022, 22:50
19 yaşındaki Cengiz Alp Köseer, Eyüpspor’da

Eskişehirspor’un 19 yaşındaki kalecisi Cengiz Alp Köseer, Eyüpspor’a transfer oldu.

Eskişehirspor’un altyapısından yetişen 19 yaşındaki Cengiz Alp Köseer, 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor’a transfer oldu. Sözleşmesini en son 1 Şubat 2021 tarihinde uzatan başarılı eldivene, Eskişehirspor sosyal medya hesaplarından teşekkür etti. Cengiz Alp Köseer’in, Eskişehirspor altyapısından yetiştiğinin ve transferi ile kulübe para kazandırdığının vurgulandığı mesaj şöyle:

"Altyapımızdan yetişen, transferiyle kulübümüze kazanç sağlayan, yükselen performansıyla bizi gururlandıran kalecimiz Cengiz Alp Köseer takımımızdan ayrılmış bulunmaktadır. Oyuncumuza kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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