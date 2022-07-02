banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Cyle Larin veda etti
Cyle Larin veda etti
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan’ı yendi
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan’ı yendi
Kırkpınar’da ortalık bir anda karıştı!
Kırkpınar’da ortalık bir anda karıştı!
Şampiyon sporcular altınla ödüllendirildi
Şampiyon sporcular altınla ödüllendirildi

19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme kadınlar 800m serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8:26.80’lik derecesiyle altın madalya kazandı ve oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın Türk yüzücü oldu.

19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme kadınlar 800m serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8:26.80’lik derecesiyle altın madalya kazandı ve oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın Türk yüzücü oldu.

Spor 02.07.2022, 22:00
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme kadınlar 800m serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8:26.80’lik derecesiyle altın madalya kazandı ve oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın Türk yüzücü oldu.

19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme kadınlar 800m serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8:26.80’lik derecesiyle altın madalya kazandı ve oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın Türk yüzücü oldu.

Yorumlar (0)
24°
açık