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19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme kadınlar 800m serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8:26.80’lik derecesiyle altın madalya kazandı ve oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın Türk yüzücü oldu.
19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 800m finalinde Türkiye’yi temsil eden Ekaterina Guliyev, 2:01.09’luk derecesiyle altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme kadınlar 800m serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8:26.80’lik derecesiyle altın madalya kazandı ve oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın Türk yüzücü oldu.
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme kadınlar 800m serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8:26.80’lik derecesiyle altın madalya kazandı ve oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın Türk yüzücü oldu.
Spor 02.07.2022, 22:00
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme kadınlar 800m serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8:26.80’lik derecesiyle altın madalya kazandı ve oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın Türk yüzücü oldu.