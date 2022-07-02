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19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme kadınlar 100m kurbağalamada temsil eden Viktoria Zeynep Güneş, 1:08.44’lük derecesiyle bronz madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme kadınlar 100m kurbağalamada temsil eden Viktoria Zeynep Güneş, 1:08.44’lük derecesiyle bronz madalya kazandı.

Spor 02.07.2022, 21:04
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme kadınlar 100m kurbağalamada temsil eden Viktoria Zeynep Güneş, 1:08.44’lük derecesiyle bronz madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme kadınlar 100m kurbağalamada temsil eden Viktoria Zeynep Güneş, 1:08.44’lük derecesiyle bronz madalya kazandı.

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