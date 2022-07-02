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19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar cirit atmada mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, 59.30m’lik atışıyla gümüş madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda halter erkekler 73 kiloda Türkiye’yi temsil eden Muhammed Furkan Özbek, 184 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme 50m kurbağalamada temsil eden Emre Sakcı, 27.00’lık derecesiyle gümüş madalya kazandı.
Emine Erdoğan: "İklim değişikliği ve sürdürülebilirlikle ilgili meseleyi hak ve nesiller arasındaki adalet boyutuyla ele almalıyız”
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme 50m kurbağalamada temsil eden Emre Sakcı, 27.00’lık derecesiyle gümüş madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme 50m kurbağalamada temsil eden Emre Sakcı, 27.00’lık derecesiyle gümüş madalya kazandı.
Spor 02.07.2022, 20:34
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme 50m kurbağalamada temsil eden Emre Sakcı, 27.00’lık derecesiyle gümüş madalya kazandı.