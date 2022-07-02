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19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme 50m kurbağalamada temsil eden Emre Sakcı, 27.00’lık derecesiyle gümüş madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme 50m kurbağalamada temsil eden Emre Sakcı, 27.00’lık derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Spor 02.07.2022, 20:34
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme 50m kurbağalamada temsil eden Emre Sakcı, 27.00’lık derecesiyle gümüş madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme 50m kurbağalamada temsil eden Emre Sakcı, 27.00’lık derecesiyle gümüş madalya kazandı.

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