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19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi erkekler 57 kiloda temsil eden milli boksör Batuhan Çiftçi, finalde Cezayir’den Oussama Mordjane’yi yenerek altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden Özkan Baltacı, atletizm erkekler çekiç atmada 74.34m’lik atışıyla altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm erkekler 400m engel yarışında milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.27’lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden Özkan Baltacı, atletizm erkekler çekiç atmada 74.34m’lik atışıyla altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden Özkan Baltacı, atletizm erkekler çekiç atmada 74.34m’lik atışıyla altın madalya kazandı.
Spor 01.07.2022, 21:36
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden Özkan Baltacı, atletizm erkekler çekiç atmada 74.34m’lik atışıyla altın madalya kazandı.