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19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judokacı Nurcan Yılmaz, üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir’den Kaouthar Ouallal’ı waza-ari ile yenerek bronz madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judokacı Nurcan Yılmaz, üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir’den Kaouthar Ouallal’ı waza-ari ile yenerek bronz madalya kazandı.

Spor 01.07.2022, 18:39
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judokacı Nurcan Yılmaz, üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir’den Kaouthar Ouallal’ı waza-ari ile yenerek bronz madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judokacı Nurcan Yılmaz, üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir’den Kaouthar Ouallal’ı waza-ari ile yenerek bronz madalya kazandı.

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