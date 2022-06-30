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19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi erkekler 52 kiloda temsil eden milli boksör Samet Gümüş, yarı finalde İtalyan rakibine mağlup olarak oyunları bronz madalya ile noktaladı.
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi kadınlar 63 kiloda temsil eden milli boskör Gizem Özer, yarı finalde Cezayirli rakibinine mağlup olarak oyunları bronz madalya ile noktaladı.
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi kadınlar 63 kiloda temsil eden milli boskör Gizem Özer, yarı finalde Cezayirli rakibinine mağlup olarak oyunları bronz madalya ile noktaladı.
Spor 30.06.2022, 18:32
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi kadınlar 63 kiloda temsil eden milli boskör Gizem Özer, yarı finalde Cezayirli rakibinine mağlup olarak oyunları bronz madalya ile noktaladı.