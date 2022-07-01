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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: “50 senelik Milli Görüş tarihi efsane hizmetlerle doludur”
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judokacı Kayra Sayit, finalde Tunus’tan Nihel Cheikh Rouhou’yu waza-ari ile yenerek altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi kadınlar 54 kiloda temsil eden milli boksör Hatice Akbaş, finalde Karadağ’dan Bojana Gojkovic’i yenerek altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi kadınlar 54 kiloda temsil eden milli boksör Hatice Akbaş, finalde Karadağ’dan Bojana Gojkovic’i yenerek altın madalya kazandı.
Spor 01.07.2022, 18:55
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi kadınlar 54 kiloda temsil eden milli boksör Hatice Akbaş, finalde Karadağ’dan Bojana Gojkovic’i yenerek altın madalya kazandı.