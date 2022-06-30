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Başkan Büyüksimitci: “Hükümetimizin, asgari ücreti çalışanlarımızın mutlu olacağı düzeye getireceğine inanıyorum”
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi atletizm kadınlar çekiç atmada temsil eden milli sporcu Kıvılcım Kaya Salman, 69.82m’lik atışıyla gümüş madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi atletizm kadınlar çekiç atmada temsil eden milli sporcu Kıvılcım Kaya Salman, 69.82m’lik atışıyla gümüş madalya kazandı.
Spor 30.06.2022, 21:26
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi atletizm kadınlar çekiç atmada temsil eden milli sporcu Kıvılcım Kaya Salman, 69.82m’lik atışıyla gümüş madalya kazandı.