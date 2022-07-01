Son Dakika
Sarıgül: "NATO’da iktidar ’başarılı olduk’ diye davul zurna çalmasın, muhalefette partileri de ’iktidar başarısız oldu’ diye sevinmesin"
19. Akdeniz Oyunları’nda Hasan Şentürk, Özgür Özkan, Berk Başeğmez ve Sencer Horasan’dan oluşan Binicilik Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ertan Özkan’dan oluşan atletizm 4x100m Erkek Bayrak Takımı, 38.98’lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ertan Özkan’dan oluşan atletizm 4x100m Erkek Bayrak Takımı, 38.98’lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.
Spor 01.07.2022, 22:59
19. Akdeniz Oyunları’nda Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ertan Özkan’dan oluşan atletizm 4x100m Erkek Bayrak Takımı, 38.98’lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.