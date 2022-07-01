Son Dakika
İngiliz ekibi Liverpool, Mısırlı futbolcu Salah ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
19. Akdeniz Oyunları’nda, okçuluk klasik yay erkekler bireysel mücadelesinde olimpiyat şampiyonu sporcu Mete Gazoz, finalde İtalya’dan Federico Musolesi’ye 6-4 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
19. Akdeniz Oyunları’nda, okçuluk klasik yay erkekler bireysel mücadelesinde olimpiyat şampiyonu sporcu Mete Gazoz, finalde İtalya’dan Federico Musolesi’ye 6-4 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Spor 01.07.2022, 17:49
19. Akdeniz Oyunları’nda, okçuluk klasik yay erkekler bireysel mücadelesinde olimpiyat şampiyonu sporcu Mete Gazoz, finalde İtalya’dan Federico Musolesi’ye 6-4 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.