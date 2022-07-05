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19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Emre Sakcı, erkekler 100m kurbağalama finalinde 1:00.19’luk derece ile gümüş madalyanın sahibi oldu.
19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100m kurbağalama finalinde 1:00.03’lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 200m kurbağalama finalinde 2:26.48’lik derecesiyle altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 200m kurbağalama finalinde 2:26.48’lik derecesiyle altın madalya kazandı.
Spor 05.07.2022, 20:46
19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 200m kurbağalama finalinde 2:26.48’lik derecesiyle altın madalya kazandı.