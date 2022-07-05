banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı

19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 200m kurbağalama finalinde 2:26.48’lik derecesiyle altın madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 200m kurbağalama finalinde 2:26.48’lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Spor 05.07.2022, 20:46
19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 200m kurbağalama finalinde 2:26.48’lik derecesiyle altın madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 200m kurbağalama finalinde 2:26.48’lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Yorumlar (0)
25°
açık