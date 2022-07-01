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9. Akdeniz Oyunları’nda Baturalp Ünlü, Batuhan Filiz, Efe Turan ve Doğa Çelik’ten oluşan 4x200m serbest stil Erkek Bayrak Takımı, 7:23.67’lik derecesiyle bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Merve Tuncel, kadınlar 200m kelebek finalinde 2:12.59’luk derecesiyle bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Merve Tuncel, kadınlar 200m kelebek finalinde 2:12.59’luk derecesiyle bronz madalya kazandı.
Spor 01.07.2022, 21:52
19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Merve Tuncel, kadınlar 200m kelebek finalinde 2:12.59’luk derecesiyle bronz madalya kazandı.