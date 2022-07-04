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19. Akdeniz Oyunları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde İtalya’ya 3-1 mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.
AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: “AK Parti iktidarında devrim niteliğinde her alanda değişim dönüşüm yaşandı”
19. Akdeniz Oyunları’nda milli taekwondocu Nafia Kuş, kadınlar +67 kilo finalinde Faslı Fatima Ezzahra’yı 5-0 yenerek altın madalya kazandı.
ABD’nin Illinois eyaletindeki Highland Park’ta Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.
19. Akdeniz Oyunları’nda milli taekwondocu Nafia Kuş, kadınlar +67 kilo finalinde Faslı Fatima Ezzahra’yı 5-0 yenerek altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda milli taekwondocu Nafia Kuş, kadınlar +67 kilo finalinde Faslı Fatima Ezzahra’yı 5-0 yenerek altın madalya kazandı.
Spor 04.07.2022, 20:38
19. Akdeniz Oyunları’nda milli taekwondocu Nafia Kuş, kadınlar +67 kilo finalinde Faslı Fatima Ezzahra’yı 5-0 yenerek altın madalya kazandı.