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19. Akdeniz Oyunları’nda milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde Mısır’dan Ashrakat Darwish’i 28-7 yenerek altın madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları’nda milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde Mısır’dan Ashrakat Darwish’i 28-7 yenerek altın madalya kazandı.

Spor 03.07.2022, 21:14
19. Akdeniz Oyunları’nda milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde Mısır’dan Ashrakat Darwish’i 28-7 yenerek altın madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları’nda milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde Mısır’dan Ashrakat Darwish’i 28-7 yenerek altın madalya kazandı.

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