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19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Mert Kılavuz, erkekler 1500m serbest stil finalinde 15:15.41’lik deresi ile bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda milli sporcu Ramil Guliyev, atletizm erkekler 200m finalinde 20.21’lik derecesiyle altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları’nda milli sporcu Ramil Guliyev, atletizm erkekler 200m finalinde 20.21’lik derecesiyle altın madalya kazandı.
Spor 03.07.2022, 21:15
19. Akdeniz Oyunları’nda milli sporcu Ramil Guliyev, atletizm erkekler 200m finalinde 20.21’lik derecesiyle altın madalya kazandı.